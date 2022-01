Calciomercato Roma, addio inevitabile | Irruzione a sorpresa

Calciomercato Roma, il suo addio sembra essere sempre più vicino, e una soluzione potrebbe essere trovata a stretto giro di posta.

Accelerare sul fronte uscite, per provare a mettere la freccia su nuovi colpi. In questa duplice prospettiva si snoda il mercato della Roma, giunto ad una sua fase cruciale, con lo sbarco di Sergio Oliveira nella Capitale programmato, salvo clamorosi colpi di scena, nella giornata di domani.

Anche la questione legata alle uscite vive uno snodo cruciale: Villar e Borja Mayoral sono sempre più vicini a dire addio, e anche per Diawara sembra muoversi qualcosa all’orizzonte. Tra gli esuberi, poi, impossibile non citare anche Fazio e Santon: se per quest’ultimo è stata ventilata a più riprese l’ipotesi rescissione, oltre all’interessamento di alcuni club turchi e greci, per l’ex Tottenham si era fatto solo il Cadice, che aveva sondato esplorativamente la situazione, pronto ad intervenire qualora si fossero creati i presupposti giusti.

Calciomercato Roma, addio Fazio: sondaggi dell’ Al Hilal

E Fazio potrebbe dire ben presto addio ai colori giallorossi, già prima della scadenza del suo contratto, fissata quest’estate. Secondo quanto rivelato da Attilio Malena, infatti, per il difensore, mai utilizzato da Mourinho e divenuto corpo avulso al progetto tecnico capitolino, si sarebbe fatto avanti l’Al Hilal, che ha cominciato a sondare il terreno per capire la fattibilità di un’operazione che, al momento, non è ancora cominciata. Tuttavia, gli spiragli ci sono; come sempre accade in questo genere di situazioni, però, sarà il diretto interessato ad avere l’ultima voce in capitolo. Seguiranno aggiornamenti: Fazio sempre più lontano dalla Capitale, possibile nuovo scenario in Arabia Saudita? Staremo a vedere quello che succederà.