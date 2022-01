Il calciomercato in casa Roma vive giornate caldissime. Oltre al fronte delle entrate si sblocca anche quello delle cessioni, Tiago Pinto chiude in Spagna.

Si infiamma il calciomercato di riparazione in casa Roma. Le avvisaglie stagionali erano chiare, ora il fronte cessioni può sbloccarsi immediatamente. Tiago Pinto lavora alla doppia svolta in Liga, il campionato spagnolo è pronto ad accogliere due esuberi giallorossi. Mentre il calciomercato in entrata sta per regalare il secondo rinforzo ufficiale a Josè Mourinho, il general manager giallorosso alleggerisce le casse societarie.

La Roma è tra le squadre più attive nella sessione di calciomercato di riparazione. I giallorossi sono prossimi ad abbracciare il secondo rinforzo ufficiale della finestra di riparazione, come vi abbiamo raccontato. Mentre Mourinho attende con ansia il nuovo centrocampista anche il fronte cessioni sembra sbloccarsi con decisione, di queste ore l’annuncio riguardo lo sbarco di Sergio Oliveira dal Porto. Arriva un doppio annuncio che porta direttamente al campionato spagnolo, l’addio ora sembra davvero imminente. Ecco le ultime sulle future cessioni in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, Pinto sbloccato | Doppia svolta in Liga

Doppio ritorno in patria alle porte per gli esuberi in casa Roma. I giallorossi si preparano a perdere gran parte dell’asse spagnolo che aveva caratterizzato la scorsa stagione di Paulo Fonseca. Porte girevoli a Trigoria, con Borja Mayoral e Gonzalo Villar sempre più vicini all’addio. Per quanto riguarda il mediano ci ha pensato Gianluca Di Marzio su Twitter a delineare il suo futuro, destinazione Getafe. Fatto curioso, anche per Mayoral si prospetta la pista Getafe, come riportato sempre su Twitter ma dal giornalista di As, Sergio Santos. Al momento il club non naviga in acque sicure, solamente diciassettesimo in Liga. Il tecnico degli spagnoli Quique Sánchez Flores avrebbe individuato nei due esuberi giallorossi i rinforzi ideali per tentare la risalita. Tiago Pinto è pronto a cogliere il doppio assist senza tentennamenti.