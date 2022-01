Calciomercato Roma, emergono gli ultimi aggiornamenti circa Sergio Oliveira, tra i profili maggiormente seguiti in questi giorni in quel di Trigoria.

Il portoghese rappresenta il profilo ideale per lo Special One, alla ricerca di grinta, qualità e saggezza in una zona di campo che non poche difficoltà ha vissuto, alla luce delle dell’involuzione di Veretout e della scarsa considerazione verso Diawara e Villar.

Plurimi movimenti sono dunque attesi nelle prossime settimane proprio nella zona a schermo della difesa, dove almeno un paio di pedine sono destinate alla partenza e dove, soprattutto, si attende il giocatore portoghese. Mou aveva di fatto annunciato il suo arrivo immediatamente dopo la gara con la Juventus.

Denunciando un atteggiamento troppo fragile mentalmente della squadra, l’ex Tottenham aveva evidenziato come in questa settimana sarebbe arrivato un giocatore importante e di caratura, destinato a rappresentare un importante elemento coadiuvante per se stesso e compagni.

Calciomercato Roma, fissate le visite mediche di Oliveira

La fumata bianca è ormai prossima. Le notizie emerse negli scorsi giorni lasciavano intendere come ci fossero tutti i presupposti per accontentare tutte le parti in causa. A partire dallo stesso numero 29, da tempo anelante ad un approdo nel nostro campionato e convinto del progetto sotto l’egida del connazionale.

Pinto ha cercato di sfruttare la parola data dal presidente dei “Dragoes” a Oliveira, promettendogli di liberarlo al fronte di una giusta offerta. Le cifre pattuite tra dirigenza giallorossa e iberica hanno permesso di trovare un punto di incontro. A confermare il tutto è stato Gianluca Longari, di Tvdellosport. A sua detta, infatti, la trattativa è in dirittura d’arrivo, con il centrocampista che dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di domani.

Questo permetterebbe, come accaduto anche a Maitland-Niles, di poter schierare il nuovo elemento sin da subito, soprattutto se si considera il fatto che le defezioni della zona mediana siano state denunciate da Mourinho già dallo scorso giugno.