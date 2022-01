Il calciomercato della Roma sta vivendo giorni caldissimi. In attesa dell’imminente secondo rinforzo arriva la frecciata di Conceicao a Pinto e Mou.

Sono ore febbrili per il futuro della Roma di Josè Mourinho. I giallorossi sono attivissimi sul mercato invernale ed è questione di ore per l’attesa del secondo rinforzo ufficiale. Un asse tutto portoghese consegnerà allo Special One il tanto atteso nuovo centrocampista, la missione di Tiago Pinto sembra essere finalmente compiuta. Nel frattempo, proprio dal Portogallo, arriva una frecciata diretta ai giallorossi da parte di Sergio Conceicao.

La Roma ha iniziato il countdown verso il secondo rinforzo ufficiale dalla sessione di mercato invernale. Tiago Pinto sta vivendo giornate di passione, cercando di puntellare con tempestività la rosa giallorossa. I risultati sul campo lo impongono, il doppio passo falso di inizio 2022 ha lasciato solo amarezza tra i tifosi giallorossi. Dopo Maitland-Niles, rinforzo per la fascia destra subito gettato nella mischia contro la Juve, siamo ai dettagli per il secondo rinforzo ufficiale, con un asse tutto lusitano. Proprio dal Portogallo arriva una frecciata diretta alla coppia Pinto-Mou, a farla il tecnico del Porto, Sergio Conceicao.

Calciomercato Roma, Conceicao furioso con Mou e Pinto | Show in conferenza

Il tecnico del Porto in conferenza stampa ha risposto piccato alle domande di mercato, ecco cosa ha detto sul futuro di Sergio Oliveira: “Se è pronto per la Roma devi chiederlo a Mourinho o Tiago Pinto, che hanno già parlato di lui. Oppure alla dirigenza del Porto, non a me, perché sono un allenatore.” C’è da notare come l’ex Inter e Lazio sbagli però, Mourinho non ha mai nominato direttamente Sergio Oliveira. Il tecnico del Porto rincara la dose: “Sérgio Oliveira è qui, quindi conto su di lui nella nostra partita di domani.” Domani sera il Porto affronterà il Vizela, per i quarti di finale della coppa nazionale e Conceicao stuzzica la dirigenza giallorossa, confidando di contare su un giocatore ormai ad un passo dal vestire la maglia della Roma. Scintille portoghesi intorno al nuovo rinforzo per lo Special One.