Calciomercato Roma, volo già prenotato | Arriva la firma

Arriva il secondo rinforzo dal calciomercato invernale per la Roma. I giallorossi hanno definito l’accordo per Sergio Oliviera, arriva la firma.

Ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato in casa giallorossa. Tiago Pinto non ha avuto esitazioni in questi primi giorni, il secondo rinforzo del mercato di riparazione è ormai cosa fatta. Arriva anche l’annuncio che delinea gli ultimi dettagli, col volo già prenotato e carta e penna pronte per apporre la firma. Mourinho lo avrà da subito a disposizione, ecco le ultimissime.

Josè Mourinho può cercare di distrarsi dalle ultime cocenti sconfitte in fretta. Il tecnico giallorosso è pronto ad abbracciare il secondo rinforzo della sessione di calciomercato invernale. Ormai non ci sono più dubbi, spunta anche l’annuncio sugli ultimi dettagli tecnici. Tiago Pinto si è mosso con decisa tempestività, conscio di quanto fossero urgenti diversi innesti per migliorare la rosa della Roma. Gli ultimi due big match hanno riservato due sonore sconfitte, ora il tecnico vede arrivare i rinforzi a lungo sperati. Ecco le ultime sull’imminente arrivo nella capitale del nuovo centrocampista della Roma, Sergio Oliveira.

Calciomercato Roma, volo già prenotato e firma in arrivo

Nonostante le dichiarazioni sfacciate del tecnico del Porto, è tutto pronto per l’approdo di Sergio Oliveira alla Roma. Mourinho finalmente vede arrivare un rinforzo sulla mediana giallorossa, tramite un asse tutto portoghese. Secondo quanto riportato da Record, e confermato dalle indiscrezioni in possesso di Asromalive.it, il volo per portarlo a Roma è pronto per la giornata di domani. Sembra che l’entourage del calciatore abbia tentato un blitz anche per la giornata di oggi, ma l’ipotesi sorprendente appare remota. Inoltre viene riportato anche un aggiornamento sull’accordo di trasferimento, che sorride a Tiago Pinto. Il centrocampista portoghese arriverà in prestito alla Roma, con i giallorossi che si riserveranno il diritto di riscatto a fine stagione.