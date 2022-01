Calciomercato Roma, mezza squadra sul mercato | Nome a sorpresa

Dopo le recenti prestazioni deludenti sono molti i nomi dei giocatori che, in questa finestra di calciomercato, rischiano di lasciare Roma

La sconfitta con la Juventus è stata sicuramente difficile da digerire, soprattutto per i tifosi. Una gara dominata fino a quei 7 minuti fatali, che sono costati alla Roma i tre punti in uno scontro diretto molto importante. L’obiettivo finale ora è un po’ più lontano e a pari punti dei giallorossi ci sono Fiorentina e Lazio. Prima della gara dello Stadio Olimpico con i bianconeri, poi, c’è stata la sconfitta con il Milan in cui alcuni errori individuali hanno compromesso una partita che era sicuramente difficile, ma in campo non così ardua.

Il livello di molte prestazioni non ha lasciato amareggiati solo i tifosi, ma anche José Mourinho, che in conferenza stampa ha bacchettato molti giocatori. “Il giocatore entrato al posto fi Felix sbaglia dopo un minuto“. Così il portoghese ha parlato di Eldor Shomurodov dopo la gara con la Juve. La partita dell’uzbeko non è piaciuta all’ex tecnico del Tottenham, che ha continuato: “Il problema non è mio, è loro: sul 3-2 è emersa tutta la loro fragilità psicologica“. Un problema di testa, quindi, che ha mandato diversi giocatori nel turbinio di una possibile cessione.

Leggi anche: Calciomercato Roma, centrocampo non ancora completo | Altra offerta in Serie A

Calciomercato Roma, anche Vina rischia il posto

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono ben nove i giocatori che sono sotto la lente di ingrandimento e che rischiano di essere ceduti. Le cattive prestazioni, o il non aver mai convinto Mourinho, hanno portato a questa situazione. Secondo la rosea sotto esame ci sono quattro attaccanti, due centrocampisti e tre difensori. Partendo dal reparto offensivo, salta subito all’occhio il nome di Nicolò Zaniolo, la cui situazione è legata al rinnovo contrattuale. Oltre al numero 22 ci sono Stephan El Shaarawy, Carles Perez, che non ha mai inciso, e Shomurodov criticato dopo Roma-Juventus.

Per la linea mediana dovranno stare attenti Jordan Veretout e Amadou Diawara. Mentre l’ex Napoli non ha mai convinto Mourinho, che in qualche occasione lo ha fatto scendere in campo, il francese ha deluso le aspettative. L’ex Fiorentina, infatti, non sta giocando come ha abituato e per questo motivo potrebbe partire. A fare scalpore, poi, è l’inserimento di Matias Vina tra i difensori che rischiano il posto. Il terzino sinistro, preso come rimpiazzo di Leonardo Spinazzola, ha dimostrato alcuni limiti, ma anche tante buone cose. Con la Juventus, ad esempio, è sempre stato pronto a sovrapporsi sulla trequarti avversaria, ma non ha mai ricevuto la palla. Chi deve cercare di tenere il posto, poi sono Marash Kumbulla e Roger Ibanez, che nelle ultime gare ha mostrato un eccessivo calo di concentrazione.