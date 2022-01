Calciomercato Roma, centrocampo non ancora completo | Altra offerta in Serie A

Il club vuole rinascere dopo le recenti vicende che lo hanno visto coinvolto. Possibile partenza nel calciomercato della Roma

Domenica 16 gennaio alle 18.00 la Roma affronta il Cagliari allo Stadio Olimpico per la ventiduesima giornata di Serie A. I sardi sono terzultimi a tredici punti e rappresentano una grande occasione per gli uomini di Mourinho per rialzare la testa. Tutti gli occhi sono puntati inevitabilmente sulla gara di questa sera di Joao Pedro e compagni contro il Bologna. Alle 20.45, infatti, a Cagliari va in scena la sfida tra Walter Mazzarri e Sinisa Mihajlovic, con quest’ultimo che, in caso di vittoria, si porterebbe a soli due punti dalla Roma.

Non tutti gli occhi dei giallorossi, però, sono puntati sul Cagliari. Quelli di Tiago Pinto sono sempre ben concentrati sul calciomercato, a cui l’allenatore della Roma chiede un nuovo rinforzo. Sergio Oliveira sembra essere sempre più vicino e sta aspettando con le valigie pronte il via libera del Porto. In queste ore, però, è tornato di moda anche un altro nome dell’estate, quello di Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal. I Gunners hanno fatto muro nell’ultima finestra di calciomercato e non hanno lasciato partire il giocatore. Ora, però, sembra che ci sia stato il ritorno di fiamma in vista della prossima estate.

Calciomercato Roma, la Samp vuole Villar

Non solo movimenti in entrata, però, soprattutto nel centrocampo giallorosso. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la Sampdoria è interessata ad acquistare Gonzalo Villar. Lo spagnolo non ha mai entusiasmato José Mourinho, che lo ha fatto scendere in campo molto raramente. In Serie A, l’ex Elche non ha mai giocato un minuto, mentre le sue uniche apparizioni sono avvenute in Conference League, dove ha giocato appena 204′.

Il club blucerchiato sta cercando di rialzarsi dopo le recenti vicende dell’ex presidente Massimo Ferrero. La nuova proprietà ha deciso di investire nel mercato per cercare di rimanere competitiva e di mantenere un buon livello in vista della fine della stagione. Oltre agli arrivi di Andrea Conti e Tomas Rincon, chiamato proprio per rinforzare la linea mediana, i genovesi vogliono anche Villar per sfruttare le sue doti tecniche in mezzo al campo.