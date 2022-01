Roma-Cagliari, sprint per il rientro: l’indizio ufficiale

Roma-Cagliari è sempre più vicina, e c’è da annotare una novità degna di nota, come confermato dall’annuncio ufficiale.

Dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus, la Roma di José Mourinho intende riprendere la marcia in campionato: all’Olimpico, contro il Cagliari, Pellegrini e compagni vanno a caccia di tre punti che sarebbero oro colato per la loro classifica.

Rinforzata dagli innesti di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, i giallorossi non possono più permettersi di fallire, anche se se la vedranno con un Cagliari apparso in netta crescita, rispetto alle prestazioni opache che fino a poche settimane fa avevano caratterizzato la stagione dei rossoblu. Come comunicato da una nota apparsa sui propri siti ufficiali, inoltre, per la sfida contro la Roma, i sardi potrebbero recuperare anche delle pedine importantissime per il proprio scacchiere tattico.

Roma-Cagliari, è rientrato in gruppo: torna titolare all’Olimpico?

La nota positiva è rappresentata infatti dal rientro in gruppo di Nahitan Nandez, che, negativizzatosi, ha completato nuovamente l’intera seduta di allenamento con i compagni e quindi “vede” la sfida dell’Olimpico. Sicuramente con il poliedrico centrocampista, sul quale avrebbe messo gli occhi anche la Juventus nell’ottica di una sostituzione di Federico Chiesa, il Cagliari riacquista tanto in termini di personalità ed atletismo, e sarebbe un ritorno di cruciale importanza. Proseguono il proprio lavoro personalizzato, invece, Ceppitelli e Ceter, che non sono ancora al 100% e il cui utilizzo contro la Roma sembra, stando così le cose, quasi improbabile.