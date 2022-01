La Roma ha iniziato la sessione di calciomercato invernale inserendo subito il turbo e andando incontro alle richieste dell’allenatore José Mourinho. Il general manager Tiago Pinto ha chiuso subito per il prestito di Maitland-Niles, arrivato come sostituto di Karsdorp. E ha poi ingaggiato Sergio Oliveira, rinforzando così il centrocampo come nei desideri dello Special One. Sempre su indicazione dell’allenatore sono stati ceduti Villar e Borja Mayoral. Ma le trattative non sono finite e può arrivare un terzo regalo per Mourinho

