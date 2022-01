Calciomercato Roma, Pinto pronto a chiudere | Colpo in prestito

Calciomercato Roma, Pinto pronto a chiudere l’affare. Colpo in prestito per il general manager giallorosso che pesca ancora dal Portogallo

Non si ferma il mercato della Roma. Né in uscita e nemmeno in entrata. Anzi, nelle ultime ore sembra davvero arrivata a un punto importante una nuova trattativa che Tiago Pinto ha imbastito con il Porto: c’è sempre lo zampino di Mendes che potrebbe agevolare l’operazione.

Ieri vi abbiamo parlato di Roma un altro arrivo dal Porto, oggi arrivano conferme sul possibile affare da parte de Il Messaggero: si tratta di Tomas Esteves, che nello spazio di poco tempo dovrebbe arrivare nella Capitale. Lo stesso quotidiano romano sottolinea come anche in città il nome stia prendendo piede, confermando di fatto le voci che arrivano in maniera insistente dal Portogallo che vorrebbero l’operazione in chiusura. Insomma, un arrivo in prestito per testarne le qualità e magari chiuderlo in maniera definitiva nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Roma, colpo Esteves

Terzino destro, ha chiuso da poco un’esperienza in Inghilterra con la maglia del Reading dove ha collezionato 30 presenze. Ha giocato poco quest’anno ma appare un profilo assai interessante. Inoltre non ci dovrebbero essere grossi problemi di ambientamento, visto che qualora realmente arrivasse, troverebbe una colonia portoghese dentro Trigoria pronta a metterlo a proprio agio e dimostrare le proprie qualità.

Insomma, Pinto c’è in questo mercato invernale e non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa. Chiuse le questioni relative agli innesti principali, si valutano operazioni che sulla carta sono minori ma che potrebbero tornare utili allo Special One nella seconda parte di stagione. E potrebbe anche non essere finita qui.