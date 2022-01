Calciomercato, esonero UFFICIALE | Sostituto shock contro la Roma

Calciomercato, è arrivato il comunicato da parte della società. Ufficiale, dunque, la separazione tra le parti in causa al termine di un matrimonio durato meno del previsto.

Non sempre, nel calcio come nella vita, le cose vanno secondo i piani e nel verso giusto. La stessa squadra giallorossa sembra testimoniarlo, cresciuta sotto tanti punti di vista ma palesante ancora tanti defezioni nonostante la cura Mourinho. Ci vuole tempo, soprattutto in progetti come quello capitolino, destinati ad evolversi in diacronica e con sostenibilità.

Spesso, si tratta anche di questione di pazienza. Capacità, cioè, di saper attendere nella speranza e consapevolezza di poter poi raccogliere i frutti dopo un po’. Questo è il sentimento che sembra essersi abbattuto nella Capitale dove, nonostante tutto, sembra esserci una volontà unisona di fare quadrato intorno a squadra e Special One, dal quale non può prescindere il bene e il futuro di Pellegrini e colleghi.

Calciomercato, ESONERO ufficiale per Shevchenko: c’è il comunicato

Molta meno pazienza c’è stata invece in quel di Genova dove, nella giornata odierna, è stato annunciato l’esonero di Andrij Shevchenko, ponderata a poche ore di distanza dalla sconfitta in coppa Italia contro il suo passato e all’antivigilia della delicata gara con la Fiorentina. Accolto e arrivato tra clamore ed entusiasmo, l’ucraino ha accumulato delusioni e perso punti su punti, portando dunque il Grifone a ponderare una presa di posizione così importante.

Il suo esordio risale al 21 novembre proprio contro i giallorossi, quando a determinare la gara fu la doppietta di Afena-Gyan. Di certo non lo vedremo in panchina lato Nord il prossimo 6 febbario, quando è in programma la sfida di ritorno contro Pandev e compagni. Questo, intanto, il comunicato della società.

“Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita”.