Roma-Cagliari, UFFICIALE: altri quattro positivi | Emergenza improvvisa

Il Covid torna a complicare i piani delle squadre di Serie A. Alla vigilia di Roma-Cagliari spuntano altri tre giocatori positivi.

Giornata di vigilia di Campionato, per la Roma, che nel pomeriggio di domani scenderà in campo all’Olimpico per affrontare il Cagliari. Un match tutt’altro che banale, come spiegato in conferenza stampa da José Mourinho, ma che la squadra giallorossa deve vincere ad ogni costo. Gli ultimi risultati impongono di tornare al successo per muovere la classifica e non accumulare ulteriore ritardo rispetto alle primissime posizioni. Un concetto che l’allenatore portoghese ha ben chiaro in mente.

Durante l’incontro con i giornalisti, Mourinho ha speso parole di elogio per il Cagliari, che arriva all’Olimpico in un ottimo momento di forma. I sardi hanno ottenuto 6 punti nelle ultime due partite e vogliono continuare la striscia positiva per tirarsi fuori dalla zona più calda della classifica. La partita di domani, quindi, non sarà semplice per la Roma, che si troverà di fronte una squadra chiusa nella propria metà campo e pronta a pungere in ripartenza.

Roma-Cagliari, torna l’incubo Covid | Altri quattro positivi

Alla vigilia della sfida di domani, però, il Covid torna a preoccupare la Serie A. E’ di poco fa infatti la notizia della positività di altri tre calciatori del Cagliari, risultati contagiati dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato dal club. Una bella tegola per Mazzarri che, proprio a causa della diffusione dei contagi nel gruppo squadra, ha visto annullare la conferenza stampa prepartita prevista per questo pomeriggio. I giocatori risultati positivi sono Simone Aresti, Raoul Bellanova, Matteo Lovato e Alberto Grassi e si aggiungono a Christian Oliva, la cui positività era stata constatata già nei giorni scorsi.

Questo il comunicato diramato poco fa dal Cagliari: “Sono risultati positivi i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova e Matteo Lovato: vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi si aggiunge la positività al Covid-19 di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento”.