Riflettori accesi sul calciomercato invernale in casa Roma. Nei giorni scorsi i primi colpi ufficiali, ma potrebbe essere solo l’inizio.

La sessione invernale di calciomercato in casa giallorossa ha confermato le attese. Sono arrivate le prime ufficialità sia in entrata che in uscita, ma il lavoro di Tiago Pinto potrebbe continuare nell’arco dell’intero mese. Diversi nomi in entrata vengono accostati alle mire del general manager della Roma, ma la concorrenza in certi casi si fa agguerrita. Adesso irrompe anche il Bayern sul colpaccio a centrocampo.

Le aspettative di mercato in casa Roma non sono state disilluse. Tiago Pinto è corso ai ripari, pescando tempestivamente i primi due rinforzi dal calciomercato di riparazione per Mourinho. La Roma naviga in cattive acque in campionato, il quarto posto è molto distante al momento per i giallorossi. Dunque la sessione di trattative invernali è l’occasione perfetta per puntellare la rosa a disposizione del tecnico portoghese, che dovrà ritrovare sin da subito la vittoria. Mentre i tifosi sperano di rialzare la testa, domani contro il Cagliari all’Olimpico, un possibile colpaccio sembra allontanarsi con decisione, la concorrenza si fa spietata.

Calciomercato Roma, concorrenza spietata | Irrompe il Bayern

Il centrocampo giallorosso si è rifatto il look, accogliendo Sergio Oliveira dal Porto e salutando Gonzalo Villar, destinazione Getafe. Ma i movimenti di mercato potrebbero solo essere al principio, tante piste sono state accostate ai giallorossi. Una di queste ora appare decisamente in salita, con una vera e propria concorrenza spietata. Parliamo di Boubacar Kamara, centrocampista francese classe 1999. Il suo profilo è apprezzato da molti top club europei, considerando che andrà in scadenza di contratto a giugno con i francesi. Gli ottimi rapporti di mercato tra il club transalpino e la Roma potrebbero però non bastare per aggiudicarsi il calciatore, la concorrenza è spietata. Stando a quanto riportato dal sito Fussballtransfer.com alla corsa si aggiunge anche il Bayern Monaco. Il club tedesco cerca rinforzi in mediana ed il centrocampista difensivo di scuola Marsiglia sembra esser finito in cima alla lista dei desideri dei bavaresi.