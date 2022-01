Calciomercato Roma, bomba dal Corriere dello Sport: “Sogno Dybala”

Il Corriere dello Sport sgancia una vera e propria bomba sul calciomercato della Roma. Il quotidiano sportivo parla di “sogno Dybala”, ecco i dettagli.

Il calciomercato della Roma si è acceso con una tempestività importante. Mentre Tiago Pinto ha definito ufficialmente i primi movimenti invernali, sia in entrata che in uscita, il Corriere dello Sport sgancia una vera e propria suggestione bomba. Secondo il quotidiano sportivo ci sarebbero le basi per tentare un approccio che potrebbe sembrare pura utopia, parliamo del sogno che porta a Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, bomba Corriere dello Sport: “Sogno Dybala”

Il club giallorosso e quello juventino hanno intrattenuto diverse trattative nelle scorse sessioni di mercato e potrebbero tornare a confrontarsi in questa finestra invernale. Ma lo scenario dipinto da Giancarlo Dotto sul Corriere non ha niente a che fare con quanto immaginato finora. Secondo il giornalista ci sarebbero le basi per sognare in grande, sulla scia di quanto visto con l’arrivo in panchina di Josè Mourinho. Proprio il tecnico portoghese, dopo la cocente sconfitta contro la Juve, ha avvicinato la Joya a fine gara e riferito le seguenti parole: “Mi piacerebbe tanto un giorno allenare un talento come te.”

Dotto continua ad accendere il folle sogno ricordando come storicamente la Roma per vincere si sia sempre affidata a campioni assoluti, acquistati nel calciomercato estivo, due nomi su tutti, Batistuta nell’era Sensi e Paulo Roberto Falcao nell’era Dino Viola. Sognare non costa nulla, il talento argentino va in scadenza ed il Corriere dello Sport prova a tracciare una nuova bomba di mercato.