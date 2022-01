Calciomercato Roma, Veretout in bilico | Idea di scambio con la Juventus

Calciomercato Roma, l’involuzione di Veretout preoccupa e non poca: il francese potrebbe finire in una trattativa con la Juventus.

Dopo un inizio di stagione in pompa magna, le prestazioni di Jordan Veretout sono entrate in una fase di lento oblio che hanno cominciato a destare più di una preoccupazione.

Qualche settimana fa era rimbalzata l’indiscrezione circa un possibile interessamento del Newcastle, alla ricerca di rinforzi per la zona nevralgica del campo, per rinforzare una rosa che ha denotato limiti strutturali profondi. Tuttavia, i Magpies fino ad ora non hanno ancora affondato il colpo, con il francese che, stando così le cose, potrebbe alla fine diventare anche “merce” di scambio per qualche trattativa in Serie A. In questo senso, occhio alla posizione della Juventus, con Cherubini al lavoro a trovare un potenziale sostituto di Arthur, alla luce dell’accordo che sarebbe stato raggiunto tra il brasiliano e l’Arsenal. E chissà che la “Vecchia Signora” non possa bussare alla porta della Roma, per provare ad intavolare uno scambio con i giallorossi.

Calciomercato Roma, scambio con la Juventus: offerto Veretout?

Stando quanto riferito da calciomercatoweb.it, ai capitolini intriga e non poco il profilo di Dejan Kulusevski che, complice l’assenza di Chiesa, out fino al termine della stagione, e le condizioni non perfette di Dybala, si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale. Anche nel match di Supercoppa è stato lo svedese a dare il là all’azione che ha portato al momentaneo vantaggio di Morata: le sirene dalla Premier bussavano forte per l’ex Parma ma adesso, per forza di cose, Kulusevski non lascerà Torino. Gli spiragli per un suo addio potrebbero materializzarsi in estate: del resto, se dovessero arrivare un’offerta da almeno 30 milioni di euro, Cherubini si siederebbe molto volentieri a trattare. E chissà che il bandolo della matassa non possa essere trovato con uno scambio con la Roma, Kulusevski-Veretout, che tra l’altro cautelerebbe i giallorossi anche da un’eventuale partenza di Niccolò Zaniolo.