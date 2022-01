Calciomercato Roma, svolta e addio | Triplo blitz in Serie B

Calciomercato Roma, lo scenario legato ad un suo possibile addio non è affatto da trascurare: tripla pista in Serie B.

Al momento il salto di qualità tanto atteso, non è ancora arrivato. Dopo una stagione al Pescara che si sarebbe potuta rivelare come quella della definitiva consacrazione, per Alessio Riccardi è tempo di cambiare pagina: per il giovane trequartista, che attualmente si trova ancora nel giro della Roma Primavera, potrebbe essere giunto il momento di tornare nuovamente in Serie B.

In effetti, in questa stagione il classe ‘2001 ha messo a referto soltanto 3 presenze, a fronte di 216 minuti complessivi disputati, impreziositi da 2 reti e un assist. Insomma, il vizio del goal non lo ha di certo perso, ma chiaramente è chiamato a stretto giro di posta ad imprimere una svolta alla sua carriera. E quindi, dinanzi, gli si presenta un bivio: completare la stagione con la maglia della Roma cucita sul petto, oppure rimettersi in gioco in cadetteria. Laddove dovesse propendere per questa seconda ipotesi, i papabili club pronti ad acquistarlo non mancherebbero affatto.

Calciomercato Roma, concorrenza folta per Riccardi: ecco i dettagli

Come rivelato da seriebnews.com, l‘Alessandria, il Vicenza e il Cosenza potrebbero seriamente entrare nell’ordine di idee di piazzare l’affondo, dal momento che quasi tutti i club in questione, in un modo o nell’altro hanno provato ad intavolare dei dialoghi con i giallorossi in queste ultime settimane, e non è escluso che il nome di Riccardi possa essere finito nel dossier dei dirigenti dei club sopracitati. D’altro canto, Balzaretti ha attenzionato anche Bove e Zalewski nell’ultimo periodo, con i calabresi che hanno invece bisogno di un trequartista per innalzare il tasso tecnico di una rosa migliorabile.