Calciomercato Roma, decisione presa | Va fuori squadra

Continua senza sosta il lavoro di Tiago Pinto sul calciomercato per regalare nuovi rinforzi a José Mourinho.

La Roma non si vuole fermare ad Ainsley Maitland-Niles e a Sergio Oliveria. Dopo i primi due colpi arrivati a distanza di dieci giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato, il gm potrebbe fare un altro regalo allo Special One.

All’inizio di questa stagione l’allenatore portoghese aveva espressamente richiesto un centrocampista alla società, giocatore in mezzo al campo che però non è arrivato in estate ma bensì a gennaio 2022. Come più volte ammesso dallo Special One, il mercato fatto tra giugno e agosto è stato di reazione a seguito dei tanti infortuni. Non è escluso però che possa arrivare un ulteriore centrocampista in casa Roma, dopo Sergio Oliveira.

Calciomercato Roma, giocatore fuori squadra

Clima e nervi sempre più tesi in casa Tottenham, dove Antonio Conte sta cercando di far risalire quanto più possibile il club londinese in classifica. Mentre la società inglese attende ancora l’esito del ricorso formulato a seguito della sconfitta a tavolino rimediata in UEFA Conference League, il tecnico italiano è alle prese con una vera e propria ‘grana’.

Si tratta di Tanguy Ndombele, centrocamposta francese classe ’96 che proprio nelle scorse ore, secondo quanto riportato da ‘football.london’, sarebbe stato messo fuori squadra facendogli svolgere allenamenti personalizzati. Un po’ quello che sta accadendo con Federico Fazio e Davide Santon nella Roma. Da capire se Antonio Conte tornerà sui suoi passi oppure attenderà la separazione definitiva che vorrà dire cessione entro il 31 gennaio per il francese che piace tanto a José Mourinho.