Roma-Cagliari, estratti gli abbonati che assisteranno alla partita

Iniziato come peggio non poteva questo 2022, la Roma adesso cerca il riscatto domenica sera contro i sardi.

Zero punti nelle prime due partite del nuovo anno. E’ questo il ruolino di marcia fin qui della squadra giallorossa, la quale è uscita sconfitta da San Siro contro il Milan per 3 a 1 e ha perso rocambolescamente domenica scorsa in casa contro la Juventus dopo che era in vantaggio per 3 reti a 1.

La compagine di José Mourinho è pronta al riscatto. Per farlo l’allenatore portoghese potrà contare anche su un nuovo rinforzo di qualità, quello di Sergio Oliveira, il quale si è presentato proprio quest’oggi. L’ex Porto va a rinforzare un centrocampo sul quale lo Special One punta molto. Col Cagliari di Walter Mazzarri però non ci saranno mezze misure ma solo l’obiettivo dei tre punti, per riscattare un inizio del girone di ritorno disastroso.