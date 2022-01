Voti Roma-Cagliari 1-0, Rui Patricio salva | Malissimo in attacco

La Roma dopo due sconfitte ottiene il primo successo del nuovo anno battendo di misura il Cagliari. Ecco i voti del match.

I giallorossi superano per 1-0 i sardi grazie alla rete dal dischetto di Sergio Oliveira, la prima in giallorosso per l’ex giocatore del Porto, arrivato proprio in settimana.

Una vittoria sofferta che però non fa raggiungere la sufficienza ad alcuni giocatori, soprattutto dalla trequarti in su, dove in attacco si è fatto davvero male. Tante scelte sbagliate sull’ultimo passaggio e molte le occasioni sprecate, soprattutto in contropiede. L’entrata di Eldor

Voti Roma-Cagliari 1-0, Rui Patricio salva

Una sola parata di Rui Patricio salva i giallorossi nella ripresa. Una partita nella quale la Roma ha faticato a chiudere, e di questo non sarà sicuramente contento lo Special One. Ottima la prova di Matias Vina sulla corsia di sinistra, così come quella di Marash Kumbulla. Bene anche Veretout e Mkhitaryan.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 7; Maitland-Niles 6 (94′ Keramitsis sv), Mancini 5.5, Kumbulla 6.5, Vina 7; Veretout 6.5 (94′ Bove sv), Sergio Oliveira 7; Zaniolo 5 (85′ Karsdorp sv), Mkhitaryan 6.5, Felix 5.5 (75′ Shomurodov 4.5); Abraham 4.5.

A disp.: Boer, Fuzato, Oliveras, Volpato, Zalewski, Perez.

All.: Mourinho

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno 6; Altare 5, Goldaniga 5.5, Carboni 6; Zappa 5, Deiola 6, Marin 6, Dalbert 5.5 (80′ Lykogiannis sv); Pereiro 6 (69′ Nandez 5.5); Joao Pedro 6, Pavoletti 5.5.

A disp.: Radunovic, Lolic, Gagliano, Cavuoti, Obert, Ladinetti, Desogus, Iovu

All.: Mazzarri