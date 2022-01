Calciomercato Roma, scambio e addio | Inter beffata

Calciomercato Roma, Mou potrebbe beffare il suo passato risolvendo due problemi in un’unica mossa. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Le ultime informazioni riportatevi lasciano intendere come nelle prossime settimane molte novità sono attese in quel di Trigoria soprattutto sul fronte uscite. Ciò non toglie però che Pinto cercherà di sfruttare eventuali occasioni che si palesassero sulla sua strada.

Rimpolpata la squadra con quelli che Mou aveva da tempo definito essere approdi necessari, a Trigoria potranno ponderare con molta più calma e tranquillità eventuali scelte per rinforzare lo scacchiere, consapevoli delle limitate esigenze finanziarie e del fatto che, quasi sempre, il mercato di gennaio non permette di concludere grandi affari.

Stando alle parole del mister e alla prestazione di Oliveira domenica pomeriggio, in realtà, questo mese di gennaio pare aver regalato un grande giocatore ai giallorossi, arrivato a condizioni più che sostenibili e garante una saggezza che non poche volte è sembrata mancare a Veretout e colleghi. Se scenari come quello che hanno permesso di arrivare al portoghese, inatteso anche a detta dello stesso Special One, si presenteranno, a Trigoria coglieranno la palla al balzo. In caso contrario, uscite a parte, si inizierà già a pensare alla prossima estate.

Calciomercato Roma, l’ultima idea per arrivare a Kostic

La campagna acquisti estiva sarà indubbiamente influenzata dalle future cessioni, dagli obiettivi raggiunti dal club e da quella dose di imprevisti ampiamente variabile che non poco ha ingerito sul modus operandi di Pinto tra giugno e agosto 2021. Stando a quanto riferito da CalciomercatoWeb.it, però, nella Capitale sembrerebbero intenzionati ad accontentare doppiamente il mister con un’unica mossa.

Dopo averlo seguito ampiamente già in passato, a Trigoria c’è intenzione di provare nuovamente a ingaggiare Filip Kostic, esterno serbo militante nell‘Eintracht Francoforte. Seguito anche dall’Inter, si è da poco affidato all’entourage Lucci e ha da tempo voglia di approdare nel nostro campionato.

La suddetta fonte parla di un possibile scambio con Amadou Diawara, la cui cessione in Spagna non si è ancora sbloccata e che, in quest’ottica, assumerebbe il valore di importante pedina di cambio. Due piccioni con una fava, si direbbe. E a Mou non dispiacerebbe.