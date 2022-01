Calciomercato Roma, dalla Francia | Duello in Serie A

Calciomercato Roma, diventano nuovamente insistenti le voci circa l’eventuale approdo di un profilo di cui raccontatovi qualche tempo fa.

Dopo aver regalato a Mourinho le due pedine tanto attese, Pinto è nelle prossime settimane chiamato a lavorare sul fronte opposto alfine di epurare una squadra che pullula ancor tutt’oggi dimolti elementi scarsamente funzionali e poco considerati.

Vi abbiamo da poco raccontato delle ultime informazioni raccolte dalla nostra redazione e relative alla vicenda Reynolds che ha vissuto non pochi cambiamenti in queste ore. La direzione seguita ai piani alti di Trigoria sembra essere la stessa che ha contraddistinto l’operato dirigenziale a partire dai primi di giugno.

Quando si è cioè cercato di epurare la rosa di tutti quei giocatori non più utili alla causa. Direzione, questa, proseguita fino a settembre con la cessione di Nzonzi e catalizzata nel nuovo anno dalle cessioni di Villar e Mayoral. I profili che fin qui non sembrano poter fare al caso dello Special One continuano ad essere diversi e, con ogni probabilità, l’attenzione principale sarà rivolta proprio su questo fronte.

Calciomercato Roma, dalla Francia: corsa a quattro per Sarr

Ciò non toglie, però, che Pinto e adepti possano regalare qualche altro colpo a Mourinho nelle prossime due settimane. Una speranza più che una consapevolezza, giustificata da alcune dichiarazioni di Josè alla vigilia della sfida con il Cagliari e che hanno lasciato intendere come, nonostante l’approdo di Oliveira, continui a sentire l’assenza di un regista puro.

Se sarà accontentato lo capiremo solo seguendo l’evoluzione nella prossima dozzina di giorni. Per ora, vi riportiamo dell’importante esclusiva lanciata dal portale francese Footmercato.Net. Stando alle informazioni in loro possesso, infatti, i giallorossi sarebbero ancora interessati a Bouna Sarr, terzino destro del Bayern Monaco, e avrebbero maturato dei contatti con il suo entourage.

Chiuso da una concorrenza a dir poco spietata, il ventinovenne ha recentemente dichiarato di voler giocarsi ancora le proprie chance in Baviera. Questo nonostante i flirt della stessa Roma, del Lille e del Bordeaux, cui è da aggiungersi anche il Genoa. La presenza di Maitland Niles e la su citata volontà del diretto interessato sembra lasciar intendere, però, come ogni discorso sia probabilmente da procrastinarsi a giugno.