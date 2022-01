De Rossi inizia col botto, subito una panchina in Serie A

L’ex centrocampista e capitano giallorosso potrebbe accettare il suo primo incarico da allenatore in Serie A.

La Roma ha deciso di affidare il suo nuovo progetto targato Friedkin ad uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, ovvero José Mourinho.

Sicuramente di altra caratura rispetto ai predecessori, da Di Francesco a Fonseca, passando peri vari Luis Enrique e Rudi Garcia. La compagine giallorossa però nel corso di questi anni ha perso sempre molti punti con le piccole, cosa che è già avvenuta anche quest’anno nel girone di andata. La volontà e il progetto fanno sì che la squadra capitolina possa ritornare al ritmo delle grandi italiane nel corso del tempo, ma per farlo ci vorrà tempo ma soprattutto investimenti.

Calciomercato Serie A, prima panchina per De Rossi?

Di investimenti nel corso di questi anni ne sono stati fatti, ma spesso e volentieri gli acquisti si sono rivelati poi non utili al progetto. Tiago Pinto dovrà essere bravo a cercare di non sbagliare i colpi nel calciomercato, ma non sarà semplice. Intanto per un ex giocatore della Roma, potrebbe arrivare una prima storica panchina.

Secondo quanto riportato da ‘Il Quotidiano del Sud’, il neo direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, starebbe pensando di portare sulla panchina campana proprio niente di meno che Daniele De Rossi. Oggi collaboratore della Nazionale (ha un ruolo più operativo, lavorando a stretto contatto con le nazionali giovanili), l’ex numero 16 della Roma potrebbe accettare quello che sarebbe il primo incarico da allenatore in in club. Per adesso si tratterebbe solamente di una suggestione.