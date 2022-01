Nuova pista a sorpresa nel calciomercato invernale della Roma. L’annuncio spiazza molti tifosi, ecco il piano per regalare un rinforzo last-minute.

Non si spengono i riflettori sul calciomercato invernale in casa Roma. La società giallorossa è tra le squadre più attive nel campionato italiano con già cinque movimenti definiti ufficialmente, di cui due in entrata. Dopo aver regalato a Mourinho i primi due rinforzi urgenti a gennaio, le attenzioni continuano a focalizzarsi su Tiago Pinto. Ecco l’ultima pista, tutta portoghese, per regalare l’ennesimo rinforzo a Mou.

La finestra di calciomercato invernale in casa Roma non sta disilludendo le attese. I giallorossi hanno già definito diverse ufficialità, due in entrata e tre in uscita. Rinforzi che Mourinho ha richiesto con urgenza e che sono stati subito gettati nella mischia. Esordio indimenticabile per il secondo colpo invernale, Sergio Oliveira. Debutto da “match winner” con la maglia della Roma per il centrocampista portoghese, più volte elogiato dallo stesso Special One. In attesa di capire quando e come possa arrivare il terzo rinforzo c’è una nuova pista che punta ancora una volta in Inghilterra. Ecco l’ultimo annuncio che ha spiazzato i tifosi.

Calciomercato Roma, colpo a sorpresa | Lo porta Mendes

Dopo la vittoria di misura contro il Cagliari, Josè Mourinho è stato chiaro: “Ci servirebbe più di un Sergio Oliveira.” La nuova pista che porta in Inghilterra potrebbe avere la stessa regia che ha portato a strappare il centrocampista portoghese alla corte di Sergio Conceicao. La regia è sempre quella di Jorge Mendes, procuratore di riferimento per gli atleti lusitani. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Rocchetti su Twitter, l’ultima idea per il centrocampo giallorossa porta a guardare a Joao Moutinho. Centrocampista portoghese d’esperienza, classe 1986, attualmente in forza al Wolverhampton. Ecco l’annuncio riportato su Twitter dal giornalista: “Moutinho non è una boutade buttata lì. Potrebbe essere idea da ultimi giorni di mercato, molto dipende da Diawara. Valencia opzione concreta, attenzione al ritorno del Galatasaray sul giocatore. Si ragiona sul prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro.”