Calciomercato Roma, il terzo colpo lo porta l’Inter: decisione presa e pista che rimane caldissima. Saranno settimane di fuoco

Il terzo colpo per la Roma, in questa sessione di mercato invernale, lo potrebbe portare l’Inter. In particolare, entrando nel dettaglio, anche la decisione di un centrocampista nerazzurro che ha deciso di rifiutare alcune offerte che gli sono arrivate in questi giorni.

Parliamo di Stefano Sensi, che con Simone Inzaghi non ha trovato spazio, e che per questo motivo è pronto a salutare il centro sportivo Suning. La destinazione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere la Sampdoria: operazione in prestito secco per 6 mesi senza né diritto né obbligo di riscatto. Il giocatore alla fine della stagione tornerà alla base. E lo stesso, a quanto si apprende, avrebbe rifiutato il Napoli ma soprattutto il Valencia, non avendo la certezza di giocare con regolarità.

Calciomercato Roma, Diawara verso il Valencia

Rifiutando la possibilità di andare in Liga, Sensi ha praticamente aperto la porta a una cessione di Diawara nelle prossime settimane. Il Valencia di Bordalas è in pressing sul centrocampista giallorosso. E qualora si dovesse concretizzare una partenza, Pinto avrebbe praticamente il via libera per un terzo colpo di mercato, importante, già a gennaio.

Ovviamente il nome più caldo è quello di Kamara del Marsiglia visti anche i rapporti che ci sono tra le due società. E soprattutto perché il centrocampista è in scadenza di contratto e la società francese non vorrebbe perderlo a parametro zero. La Roma è interessata al colpo. E Pinto continua a sondare il centrocampista. Come detto tutto passa dall’addio di Diawara. Che si avvicina, dopo la decisione di Sensi.