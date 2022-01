Calciomercato Roma, giocatore scontento | La strategia di Pinto

Il calciatore sarebbe voluto partire già in estate, per la finestra estiva di calciomercato il gm della Roma prepara l’offerta

Settimo posto con 35 punti fino ad ora. È questo il bottino conquistato dagli uomini di José Mourinho in 22 gare di Serie A. La vittoria sul Cagliari è stata molto importante per invertire la rotta dei giallorossi che, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, avevano inanellato un pareggio e due sconfitte consecutive. Dopo la bella vittoria contro l’Atalanta è arrivato l’1-1 con la Sampdoria. Poi è arrivato gennaio, un mese da sempre difficile per la R0ma, che ha perso punti importanti con Juventus e Milan. Un successo sui bianconeri avrebbe permesso a Mourinho di accorciare le distanze e avvicinarsi sempre di più al quarto posto.

Queste prime settimane di 2022, però, non sono da considerare da buttare. La vittoria contro il Cagliari, infatti, è arrivata dai piedi di un nuovo innesto, Sergio Oliveria. Il centrocampista portoghese, arrivato in prestito dal Porto, è stato gettato nella mischia subito contro i sardi, con cui ha mostrato buone qualità in mezzo al campo. Il centrocampista è arrivato su ordine dello Special One, che ha chiesto ai Friedkin e a Pinto di migliorare la linea mediana. Oliveira, però, non basta. Il tecnico portoghese, infatti, vorrebbe avere un altro rinforzo in modo da avere la miglior Roma disponibile.

Calciomercato Roma, Xhaka scontento dell’Arsenal

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Granit Xhaka sarebbe scontento di essere rimasto all’Arsenal. Il centrocampista svizzero è stato molto vicino a vestire la maglia della Roma dopo Euro2020 ed è rimasto nel mirino di Pinto. Grazie alle qualità mostrate proprio nel torneo estivo, Xhaka era riuscito a convincere lo Special One delle sue qualità. Per questo motivo il portoghese ha cercato di acquistarlo, ma senza successo, con il club inglese che ha ostacolato la trattativa. Le prestazioni dello svizzero in questa stagione con i Gunners sono state costellate da infortuni e cartellini rossi e ora il mediano sembra scontento. Mourinho potrebbe chiedere al general manager della Roma di fare un tentativo in estate visto che a gennaio non ci sono grandi margini di manovra.