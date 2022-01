Calciomercato Roma, firma ufficiale | Cambia la formula

Importante aggiornamento sul calciomercato invernale della Roma. E’ arrivata la firma ufficiale, cambia totalmente la formula dell’affare.

In casa giallorossa si stanno vivendo giornate di mercato frenetico. La sessione invernale è entrata nel vivo, con Tiago Pinto abile a muoversi tempestivamente su entrambi i fronti. Ora arriva anche la firma ufficiale, definito il cambio casacca a sorpresa a gennaio. Sorride il general manager giallorosso, il cambio della formula porta nuove speranze dalle parti di Trigoria.

Ormai era nell’aria da diversi giorni ed oggi era prevista la fumata bianca decisiva. Dopo le visite mediche sostenute da Robin Olsen è arrivata anche la firma nero su bianco. Il portiere svedese si lega fino a fine stagione all’Aston Villa, salendo di grado nel campionato inglese. La firma sorride con decisione anche alla Roma, attualmente ancora proprietaria del cartellino dell’estremo difensore, il cambio formula è una lieta notizia per Tiago Pinto. Il general manager portoghese sta svolgendo a tutti gli effetti i compiti di un direttore sportivo, riservando diverse sorprese intorno alla rosa giallorossa. Ecco la nuova formula che fa sperare Tiago Pinto, cambiano completamente gli accordi.

Calciomercato Roma, arriva la firma ufficiale: cambia la formula

Visite mediche superata e firma ufficiale sul nuovo contratto. Robin Olsen saluta la Championship inglese, dove ha giocato la prima metà stagionale allo Sheffield e raggiunge Steven Gerrard in Premier League. L’ex calciatore, simbolo del Liverpool, è il tecnico dell’Aston Villa, nuovo club ufficiale del portiere scandinavo. La formula cambia completamente rispetto a quanto pattuito con lo Sheffield in estate, sorridendo a Tiago Pinto ed al bilancio giallorosso. Come riportato da Gianluca di Marzio nel nuovo accordo per il prestito la Roma è riuscita ad inserire un diritto di riscatto che il club inglese potrebbe esercitare a fine stagione, nell’accordo estivo era previsto un semplice prestito secco stagionale. La cifra con cui i Villains potrebbero assicurarsi definitivamente il portiere si aggira sui 3.5 milioni di euro, un accordo che sembra poter sorridere a tutti gli attori in scena.