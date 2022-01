Fari puntati sul calciomercato di riparazione in casa Roma. Tiago Pinto continua a lavorare senza sosta sul fronte delle entrate senza dimenticare le cessioni.

Una nuova pista porta guardare con decisione in Spagna. Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha già piazzato un doppio colpo in uscita nella Liga. Arrivano nuovi indizi su un probabile ritorno in patria per l’ennesimo esubero della rosa giallorossa. Pinto sta cercando di completare l’epurazione degli esuberi spagnoli, garantendo ossigeno per le casse della proprietà giallorossa. Ecco gli ultimi dettagli.

La Roma è in un processo di cambiamento molto importante. Il calciomercato invernale non ha deluso le attese, regalando i primi due rinforzi ufficiali allo Special One. Doppio movimento in entrata e triplo in uscita, nei giorni scorsi hanno salutato Trigoria i vari Calafiori, Villar e Borja Mayoral. Il terzino sinistro, prodotto del vivaio giallorosso, ha già esordito con la nuova maglia del Genoa. Il laterale, schierato da titolare nella clamorosa sconfitta per 6-0 in casa della Fiorentina, ha lasciato la Roma in prestito secco. Stessa formula per Gonzalo Villar, finito al Getafe insieme a Mayoral, ma potrebbe non esser finita qui dal fronte spagnolo.

Calciomercato Roma, epurazione totale | Pinto completa l’opera

Tiago Pinto starebbe cercando di terminare l’opera di epurazione in casa giallorossa, definendo un nuovo ritorno in patria per un calciatore spagnolo. Parliamo dell’ultimo reduce- tra gli iberici – nella rosa giallorossa, l’ex Barcellona Carles Perez. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, Pinto sta lavorando in uscita per un suo ritorno in Liga. In patria il calciatore avrebbe diversi estimatori ed il più grande auspicio, per il general manager della Roma, è che più di un paio di club sia interessato al suo ritorno in Liga, scatenando una piccola asta al rialzo. Riuscirà Pinto a completare la “de-spagnolizzazione” in casa giallorossa?