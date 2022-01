La Roma è stata finora una delle società di Serie A più attive in questa finestra invernale di calciomercato. Il general manager Tiago Pinto ha infatti consegnato a Mourinho i rinforzi richiesti: Maitland-Niles è stato subito impiegato contro Juventus e Cagliari, Sergio Oliveira ha segnato il gol vittoria contro la squadra di Mazzarri. Il calciomercato non è però ancora terminato: Tiago Pinto proverà ora a cedere tutti gli esuberi per poi regalare a José Mourinho un colpaccio last minute ma occhio a Spalletti.

