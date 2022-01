Roma, ultim’ora ufficiale: l’eventuale avversaria ai quarti di Coppa Italia

Roma, ora è ufficiale: ecco l’eventuale avversaria ai quarti di finale di Coppa Italia, nel caso in cui i giallorossi battessero il Lecce.

Dopo le prime tre gare del girone di ritorno di campionato, la Roma è pronta a sfidare il Lecce, nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione che sta regalando goal e spettacolo, e che i giallorossi non hanno nessuna intenzione di sottovalutare.

La vincente della sfida dell’Olimpico se la vedrà con l‘Inter, che ha avuto la meglio dell’Empoli al termine di una gara a tratti molto equilibrata, e che non a caso si è decisa soltanto ai supplementari. A deciderla, per il definitivo 3-2, è stato Stefano Sensi, abile a sfruttare un sanguinoso errore di Romagnoli, che aveva provato un’uscita palla al piede al limite della propria area di rigore.

La compagine di Andreazzoli, però, non ha affatto sfigurato a San Siro, anzi: i toscani erano riusciti a ribaltare l’iniziale vantaggio di Sanchez, inserito al posto dell’infortunato Correa, e sono stati raggiunti soltanto al fotofinish con una sforbiciata di Ranocchia.

Roma-Lecce, la vincente se la vedrà con l’Inter ai quarti di finale

Quarti di finale contro l‘Inter, dunque, in un appuntamento al quale sicuramente Mourinho vuole rispondere presente. C’è da superare, però, prima l’ostacolo Lecce, in una gara nella quale dovranno essere evitati quei cali di tensione che, ad esempio, a San Siro hanno permesso all’Empoli di rimettere in piedi una partita che sembrava morta e sepolta. Le gare di Coppa Italia rappresentano molto spesso un appuntamento a sé stante, nel quale anche le squadre meno quotate intendono mettersi in mostra.