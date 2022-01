Roma, negativo al Covid: messaggio ufficiale | Ecco l’annuncio social

Roma, si è negativizzato al Covid: l’annuncio sui social che fuga ogni tipo di dubbio. Ecco quanto è stato riferito sui social.

Manca sempre meno al debutto in Coppa Italia della Roma di José Mourinho, che domani sera se la vedrà con il Lecce per provare a centrare i quarti di finale. Con il mercato ancora aperto, però, lo Special One si aspetta ancora un innesto, nella zona nevralgica del campo.

L’innesto di Sergio Oliveira ha sicuramente innalzato il tasso qualitativo e d’esperienza di un reparto che, alcune volte, ha difettato in termini di personalità, ma la sensazione è che Tiago Pinto non si fermerà qui: Boubacar Kamara, ad esempio, è un profilo che continua a stuzzicare, e non poco. Molto dipenderà dalla cessione di Amadou Diawara, che nelle ultime ore avrebbe aperto alla possibilità di fare le valigie, destinazione Valencia. Intanto, arrivano buone notizie sul fronte “sanitario”.

Leggi anche –> Calciomercato, ultim’ora ufficiale: nuovo allenatore contro la Roma

Roma, Darboe si è negativizzato: l’annuncio ai tifosi

Pochi giorni fa era emersa la positività al Covid di Ebrima Darboe, con il centrocampista impegnato attualmente in Coppa Italia. Ci ha pensato lo stesso centrocampista a rassicurare i suoi tifosi, con una diretta su Instagram in coabitazione con i compagni di squadra, nella quale, oltre a salutare i sostenitori giallorossi, ha annunciato anche l’esito negativo dell’ultimo tampone effettuato. Ecco le sue parole: “Forza Roma e forza Gambia, torno quando finiamo il torneo: ci siamo qualificati per il prossimo turno e vediamo come va. Ieri ho fatto il tampone, da cui è emersa la mia negatività al Covid.”