Calciomercato, ultim’ora ufficiale: nuovo allenatore contro la Roma

Calciomercato, ufficializzato l’ingaggio del nuovo tecnico che sfiderà la Roma: ennesimo ribaltone a sorpresa.

Si entra nella fase cruciale del campionato, con il girone di ritorno cominciato da sole tre giornate e che ha già fatto “vittime” illustri: del resto, il peso specifico di ogni partita sta diventando sempre più importante, e i margini di errori si assottigliano sempre più.

Ne sa qualcosa la Roma che, dopo le due sconfitte in rapida successione maturate contro Milan e Juventus, ha ottenuto tre punti pesantissimi all’Olimpico contro il Cagliari. I giallorossi saranno impegnati con il Lecce in Coppa Italia, ed Empoli nel week end; dopo la sosta, Abraham e compagni se la vedranno con il Genoa, che ha da qualche istante ufficializzato la nuova guida tecnica. E si tratta di un sostituto assolutamente a sorpresa.

Calciomercato, il Genoa sceglie Blessin: nuovo allenatore contro la Roma

Come ufficializzato dal club ligure con una nota apparsa sui propri profili, la nuova guida tecnica arriva dall’Oostende: si tratta di Alexander Blessin, che ha firmato un contratto fino al 2024. I liguri, dunque, dopo aver esonerato Shevchenko, sono stati costretti “ripiegare” su Blessin, dopo il grande rifiuto di Labbadia, e i sondaggi andati a vuoto per Maran, Nicola e Dardai nelle ultime ore. Ricordiamo che il match Roma-Genoa è fissato per il 6 febbraio.