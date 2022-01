Calciomercato Roma, il sì che sblocca Pinto | Doppio via libera

Grosse novità sul calciomercato invernale in casa Roma. L’annuncio sblocca Tiago Pinto, doppio via libera per il general manager giallorosso.

Arriva un importante aggiornamento sul fronte cessioni in casa giallorossa. La Roma è tra i club più attivi in Serie A e dopo il doppio colpo in entrata la strada per Tiago Pinto potrebbe riservare nuovi movimenti a sorpresa. La notizia annunciata in queste ore potrebbe scatenare il gm portoghese, pronto alla rivoluzione invernale per Josè Mourinho.

Arriva un doppio via libera che potrebbe accendere nuovamente il calciomercato invernale in casa Roma. I giallorossi hanno già definito due entrare e tre cessioni nella prima parte della sessione di mercato, ma la rivoluzione potrebbe non arrestarsi qui. Dopo aver ceduto i primi tre esuberi ufficialmente, il general manager Tiago Pinto, continua nel suo lavoro di sfoltimento della rosa giallorossa. L’annuncio sorride al dirigente portoghese, un altro esubero sembra pronto finalmente a lasciare Trigoria.

Calciomercato Roma, arriva il sì che sblocca Pinto | Doppio via libera

A riportare la notizia sorprendente è stato il giornalista Andrea Pelagatti su Twitter: Amadou Diawara avrebbe aperto alla cessione, con un doppio via libera. Il centrocampista, attualmente in Coppa d’Africa con la Guinea, avrebbe detto sì all’addio a gennaio esprimendo una preferenza decisa. Secondo il giornalista l’ex Napoli preferirebbe la pista che porta in Liga, specificatamente al Valencia. La percentuale di gradimento sull’opzione in Liga si assesta sul 70 per cento. Ok anche ad un’ altra pista per la cessione immediata, anche se scalda meno le fantasie del mediano, quella che porta in Turchia. Anche la pista che porta al Galatasaray non è stata scartata dall’entourage del calciatore giallorosso, uno dei tanti esuberi da piazzare per Tiago Pinto in questa sessione di mercato infuocata.