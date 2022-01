Calciomercato Roma, arriva una nuova bomba a stuzzicare i sogni della tifoseria giallorossa. Ecco l’annuncio che fa sognare sul futuro di Dybala.

Nuova bomba di calciomercato che irrompe nel campionato italiano. Le parole dell’agente hanno scatenato le fantasie ed i sogni di tanti tifosi ed appassionati di calcio nella penisola. Anche i giallorossi potrebbero iscriversi alla corsa per Paulo Dybala, l’attaccante argentino sembra sempre più in rotta con la Juventus.

Arriva un annuncio che può scatenare le fantasie di mercato dei tifosi della Roma. Mancano dodici giorni alla chiusura della sessione invernale di trattative e la Roma è stata tra i club più attivi fin qui. Mentre, con pragmatismo, si attende il terzo rinforzo ufficiale di gennaio c’è un nuovo annuncio che può scatenare le fantasie dei tifosi giallorossi. Una vera e propria bomba Dybala rischia di esplodere dopo le parole pronunciate dall’agente di Daniele Rugani, che ha svelato un retroscena sorprendente sul probabile futuro dell’attaccante argentino. Fantasie dei tifosi già stuzzicate dall’annuncio del Corriere dello Sport giorni fa. Ecco gli ultimi dettagli.

Leggi anche: Calciomercato Roma, nuovo ostacolo per Pinto | L’affondo di Leonardo

Calciomercato Roma, sogno Dybala | Annuncio bomba

Il retroscena che potrebbe accendere gli entusiasmi è stato riportato da TuttoMercatoWeb Radio che ha intervistato il procuratore di Daniele Rugani. L’agente Davide Torchia ha iniziato la sua intervista parlando del caso più bollente nelle fila della rosa bianconera, il rinnovo di Paulo Dybala. Ecco le parole sullo stallo riguardo il prolungamento contrattuale della Joya : “La questione è tecnica: o crederanno fermamente in lui, e sposa il progetto, o la scelta sarà diversa. Poi c’è una questione di linea, se tutti prendono 20% in meno anche il campione.” Arriva poi l’annuncio che può scatenare le fantasie di tanti tifosi: “Oggi uno come Dybala, per questioni economiche e di quanto possa servire, possono prenderlo soltanto l’Inter e la Roma“. Un indizio che spiazza decisamente i tifosi, nessuno avrebbe immaginato un testa a testa con l’Inter per strappare il numero 10 della Juventus.