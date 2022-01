Calciomercato Roma, nuovo ostacolo per Pinto | L’affondo di Leonardo

La squadra ha messo gli occhi sul giocatore che è da tempo al centro dei rumors del calciomercato invernale della Roma

A gennaio si sa, comincia il girone di ritorno della Serie A e anche il calciomercato invernale. In questo primo mese dell’anno, le squadre hanno l’occasione di poter migliorare le rose e colmare le lacune mostrate nella prima parte di stagione. Tra queste inevitabilmente, c’è anche la Roma che ha mostrato di essere una delle squadre più attive sul mercato. Sono de gli acquisti e ben 3 le cessioni, senza contare il prestito di Olsen all’Aston Villa, dato che già era stato girato a titolo temporaneo allo Sheffield United.

Gli altri partenti sono stati Riccardo Calafiori, Gonzalo Villar e Borja Mayoral. Il primo è rimasto in Italia ed è andato al Genoa, dove è stato provato subito contro la Fiorentina nella rovinosa sconfitta per 6-0. I due spagnoli, invece, sono tornati in patria al Getafe, dove giocheranno fino a fine stagione. Inoltre, Tiago Pinto si sta muovendo per dare anche il terzo rinforzo a José Moiurinho. Il tecnico lusitano fino ad ora ha ottenuto l’arrivo di Ainsley Maitland-Niles, per migliorare la fascia destra, e quello di Sergio Oliveira, per blindare il centrocampo. Il general manager sta lavorando sodo agli ultimi nomi presenti sulla lista in questa finestra di calciomercato, per dare alla Roma il nuovo innesto che cerca.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, colpaccio last minute | Sorpasso in quota di Spalletti – VIDEO

Calciomercato Roma, anche il Paris Saint-Germain vuole Ndombele

In cima alla lista dei possibili nuovi acquisti della Roma c’è Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia. Subito sotto di lui, invece, c’è Tanguy Ndombele, centrocampoista del Tottenham che agli Spurs non sta trovando moto spazio. Alcuni attriti con Antonio Conte l’hanno allontanato dalla squadra e, avendo già lavorato con Mou, potrebbe approdare a Roma per ritrovare il suo ex tecnico. Secondo quanto riporta As, però, l’affare che porta al centrale ex Lione è diventato più difficile perché sulle sue tracce c’è un big club. Il Paris Saint-Germain, infatti, vorrebbe migliorare ulteriormente la linea mediana e per farlo ha pensato a Ndombele. Il piano principale sarebbe quello di acquistarlo in estate, ma battere la concorrenza a gennaio potrebbe essere una mossa astuta da parte del PSG.