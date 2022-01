Calciomercato Roma, parte subito | La Juventus pronta a chiudere

Calciomercato Roma, ormai è corsa a due: il centrocampista parte subito. La Juventus pronta a chiudere l’affare

Per molto, moltissimo tempo, è stato sicuramente l’obiettivo principale della Roma. Lo voleva Mourinho e anche Tiago Pinto era in pressing. Poi, sul calciatore, sono arrivate quasi tutte le big d’Europa. E allora il general manager ha cambiato obiettivo piazzando il colpo Sergio Oliveira. Che subito ha dimostrato di essere l’uomo giusto al posto giusto.

In ogni caso, lo svizzero Zakaria, probabilmente non è mai uscito del tutto dai radar giallorossi. Ovviamente è diventata una scelta secondaria nel corso del tempo. Ma un pensiero sempre per quello status di possibile colpo a parametro zero è rimasto. Nell’ultimo periodo però le cose sono cambiate. Tant’è che oggi TuttoSport apre il giornale con un titolo a caratteri cubitali che dà praticamente per fatto l’affare.

Calciomercato Roma, Zakaria tra Juve e Bayern

Certo, dalla Germania non sono tanto convinti dell’operazione chiusa. Secondo la Bild infatti ci sarebbe in forte pressione il Bayern Monaco di Nagelsmann, alla ricerca di un centrocampista già in questa sessione di mercato. In ogni caso, comunque, ormai è corsa a due per lo svizzero che davanti a un minimo indennizzo potrebbe partire già in questo mese di gennaio. E l’approdo in Serie A, comunque, in maglia bianconera, non è del tutto da scartare visto che i torinesi starebbero piazzando il colpo in uscita: Arthur infatti è vicino all’Arsenal tanto che ieri l’agente del brasiliano ha avuto un incontro nella sede dei Gunners per cercare di chiudere l’operazione.

Come detto prima Zakaria è stato un reale obiettivo giallorosso. Nulla però è stato portato a termine. Poco male, comunque, perché dopo Sergio Oliveira il general manager giallorosso potrebbe comunque piazzare un altro colpo in mezzo al campo. L’interesse rimane forte su Kamara del Marsiglia.