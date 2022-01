Calciomercato Roma, nessuna risposta | Blitz immediato

Calciomercato Roma, interessamento in Serie A: non mollano la presa, con il diretto interessato che avrebbe espresso una richiesta.

La campagna acquisti della Roma va di pari passo con la situazione concernente le cessioni. E così, dopo aver piazzato Mayoral e Villar, entrambi finiti al Getafe, Pinto aspetta di capire quel sarà l’evolversi degli scenari legati ai vari Fazio, Diawara e Santon.

E proprio su quest’ultimo ci sono degli aggiornamenti dell’ultim’ora. Come rivelato da Alfredo Pedullà, infatti, l’ex terzino dell’Inter sarebbe finito seriamente nel mirino della Salernitana, con Walter Sabatini che starebbe spingendo molto per provare a convincere il diretto interessato, che non ha ancora chiuso la porta. Cercato da alcuni club in Inghilterra, Turchia e Grecia, Santon si sarebbe preso del tempo per decidere, prima di dare la sua risposta definitiva ai granata, che nel frattempo si sarebbero cautelati ultimando l’acquisto di Mazzocchi dal Venezia.

Calciomercato Roma, la Salernitana non molla per Santon: il terzino prende tempo

Ricordiamo che Sabatini, nei giorni scorsi ,ha avviato dei sondaggi esplorativi anche per Fazio, per tastare la situazione. Chiaramente l’acquisto di Santon darebbe esperienza ad un reparto nel quale sia Castori, che Colantuono, hanno faticato a trovare alternative importanti e quella continuità in termini di rendimento indispensabile per provare ad agguantare una salvezza che, nonostante l’exploit di Verona contro l’Hellas, resta ancora molto difficile. Sono giorni decisivi sul fronte Santon: al momento l’ipotesi rescissione sembra essere accantonata. Più verosimile che si trovi una soluzione in questa finestra di mercato invernale: Salerno chiama, Santon non risponde. O meglio, risponde con riserva, per adesso.