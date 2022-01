Calciomercato Roma, futuro in bilico: l’Inter punta il “big” | Ecco il piano

Calciomercato Roma, l’ipotesi legata ad un suo addio non è affatto da escludere: l’Inter potrebbe farci un pensierino.

In questa sessione invernale di calciomercato la Roma è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano: l’acquisto di Sergio Oliveira, avallato dallo stesso Mourinho, può sicuramente dare alla mediana giallorossa quel quid in più in termini di esperienza e qualità di cui tutto il reparto necessitava.

E non è detto che il lusitano, alla fine, rappresenti l’ultimo colpo in entrata: molto dipenderà dalle eventuali cessioni che verranno messe a segno. Villar ha già fatto le valigie, e tutto lascia presagire che alla fine anche Diawara mediti la stessa soluzione, per rimettersi in gioco – magari in Liga. Il nome che intriga di più è quello di Boubacar Kamara, anche se sono stati effettuati (timidi) sondaggi anche per Ndombelè, sul quale però avrebbe messo gli occhi anche il Psg. Lo scenario in casa capitolina potrebbe sensibilmente cambiare nel caso in cui alla fine dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Veretout, sul quale avrebbe messo gli occhi il Newcastle, con i Magpies che però per adesso non sono andati oltre a dei timidi sondaggi esplorativi, decidendo di non affondare il colpo. E non a caso il francese sarebbe finito nel mirino anche del Tottenham, con Conte che ne apprezzerebbe le doti in fase di impostazione.

Calciomercato Roma, possibile assalto dell’Inter per Veretout in estate?

Secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, anche l’Inter potrebbe fare un pensierino per Jordan Veretout, soprattutto nel caso in cui Mourinho non dovesse dargli minutaggio importante nel corso delle prossime settimane. Ed in questo senso, l’acquisto di Oliveira potrebbe aver rimescolato nuovamente le carte in tavola. D’altro canto, l’Inter ha bisogno di un innesto per la mediana, con Sensi ad un passo dall’addio, e Vecino e Gagliardini la cui avventura in nerazzurro sembra essere ormai giunta ai titoli di coda. Ricordiamo che i nerazzurri monitorano con molto interesse anche Frattesi, come ammesso dallo stesso Beppe Marotta nelle ultime dichiarazioni ufficiali.