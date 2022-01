La Roma inizia la sua avventura in Coppa Italia e lo fa contro un’avversaria sulla carta abbordabile ma che evoca brutti ricordi tra i tifosi, quel Lecce che nel 1986 già retrocesso in Serie B vinse all’Olimpico regalando lo Scudetto alla Juventus. La proprietà Friedkin tiene molto alla Coppa Italia, è partita la caccia alla “decima” e Mourinho ha recepito il messaggio, motivo per cui non dovrebbe fare troppo turn over nella formazione.

