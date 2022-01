Calciomercato Roma, rottura brutale | Salta tutto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto spiazzato dalla decisione del club: c’è il no definitivo. Rimane insomma solamente una pista

Il no sembra essere quello definitivo. E allora la pista rimane solamente una per il momento. Anche se le cose, ovviamente, da qui alla fine del calciomercato possono ancora cambiare. Ma la sensazione reale è che questa volta non ci siano i margini per una continuazione dei colloqui.

Insomma, secondo quanto riportato da LaRoma24, ieri mattina si sarebbe tenuto un incontro a Istanbul tra un intermediario di mercato e il Galatasaray: oggetto dello stesso il centrocampista giallorosso Diawara che è in uscita e che sta cercando una sistemazione. Nelle scorse settimane su di lui si sono fatti avanti il Valencia e sembrava anche la squadra turca. Ma da questi ultimi a quanto pare sarebbe arrivata una chiusura netta.

Calciomercato Roma, il Galatasaray non vuole Diawara

Il Galatasaray aveva chiesto in prestito il giocatore nella passata sessione di mercato. Ma Diawara aveva rifiutato la destinazione. L’accordo tra i club era stato praticamente trovato, con la base di un prestito con diritto di riscatto che era stato fissato a 8 milioni di euro. Ma il rifiuto del giocatore ha fatto sì che la trattativa non andasse in porto e i turchi non hanno dimenticato quel no, chiudendo adesso ogni possibilità di arrivo.

Nulla di fatto, il Galatasaray non vuole tornare sul giocatore. Come detto quindi per il centrocampista al momento la pista rimane solamente quella legata al possibile approdo in Liga spagnola. Con il Valencia di Bordalas che è ancora alla ricerca di un centrocampista. Il tempo comunque stringe e bisogna fare in fretta anche perché a questa cessione è legato un possibile terzo colpo della Roma.