Roma, Mourinho esulta | Torna a disposizione contro l’Empoli

Dopo il successo in Coppa Italia arriva una trasferta ostica per la Roma di José Mourinho. Buone notizie però dall’infermeria.

La compagine giallorosso ha superato per 3-1 in rimonta il Lecce di Marco Baroni negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ai quarti i capitolini se la vedranno contro l’Inter di Simone Inzaghi, per quello che sarà un ritorno dello Special One a San Siro contro in nerazzurri.

Il pensiero dell’allenatore portoghese però è a domenica pomeriggio, quando alle ore 18 i giallorossi saranno in scena allo Stadio Castellani per affrontare l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, ex di questa sfida. I toscani stanno disputando un’ottima stagione, e la conferma è arrivata anche due giorni fa, quando hanno messo sotto l’Inter tanto da essere vicini al colpaccio in Coppa Italia, avanti 2-1 fino a quando non è arrivato il pareggio nei minuti finali di Andrea Ranocchia, autore di un grande gol. Ai supplementari poi hanno avuto la meglio i nerazzurri con la rete di Stefano Sensi.

Roma-Empoli, recupero per Mourinho

Oltre alla notizia positiva di aver passato il turno, per la squadra capitolina è arrivata un’altra notizia positiva, direttamente dall’infermeria. Il centrale inglese dopo aver disputato 90 minuti contro la Juventus lo scorso 9 gennaio, ha saltato poi la sfida contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Lo stesso però, secondo quanto riportato dal giornalista de ‘Il Tempo’, Alessandro Austini, era presente nella serata di ieri nell’hospitality lounge 1927.

Per lui partita vista dal vivo, dunque, salvo sorprese dovrebbe comunque tornare almeno a disposizione del tecnico portoghese per la trasferta di Empoli. Dopo la sfida di campionato ci sarà la sosta per le Nazionali, con la Roma che affronterà il Genoa poi il prossimo 6 febbraio, a mercato chiuso, prima di andare a Milano per i quarti di Coppa Italia contro l’Inter.