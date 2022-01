Calciomercato, Roma-Londra asse rovente | Lo scippo al Milan aiuta Pinto

La Roma non si fermerà a Maitland-Niles e Sergio Oliveria. I giallorossi restano attivi sul calciomercato di gennaio.

Il general manager Tiago Pinto sta vagliando le tante ipotesi e le tante proposte ricevute. Il messaggio dell’allenatore portoghese alla società era molto chiaro, ma su questo c’è grande sintonia tra tutto lo staff della Roma.

Servirà sicuramente una nuova uscita, dopo quelle di Gonzalo Villar e Borja Mayoral – entrambi ceduti al Getafe in Spagna – prima di poter arrivare ad un terzo colpo in entrata nella sessione invernale del mercato. La pista più calda potrebbe essere quella col Valencia per la cessione di Amadou Diawara. Gli spagnoli vogliono fortemente il centrocampista guineano che però non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, dando una sensazione di voler rimanere nella capitale.

Calciomercato Roma, Kessie libera Ndombele

Per questo potrebbe però arrivare un aiuto da parte del Milan, ma si tratta di una trattativa importante. Infatti secondo quanto riportato dal ‘The Guardian‘, il Tottenham di Antonio Conte sta virando fortemente su Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano classe ’96 è entrato nelle mire di Fabio Paratici, il quale vorrebbe accontentare il tecnico italiano sull’arrivo di un nuovo centrocampista di qualità. Questo porterebbe però ad un effetto domino, con i rossoneri che andrebbero su un nuovo centrocampista.

Di conseguenza arriverebbe il via libera definitivo anche per la cessione di Tanguy Ndombele, che Conte ormai reputa fuori dai piani tecnici. La situazione – per la Roma – però, non è affatto semplice, visto che sul centrocampista francese c’è anche l’interesse del Paris Saint-Germain, a caccia di un calciatore con le sue caratteristiche in mezzo al campo. Kessie ha il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e per ora i tentativi fatti dalla dirigenza del Milan non sono andati a buon fine. La Roma e Tiago Pinto monitorano la situazione, pronti ad intervenire. Per il Tottenham c’è anche l’idea di prendere Adama Traore dal Wolverhampton, qualora non riuscisse ad arrivare al centrocampista rossonero.