Calciomercato Roma, non solo Premier | C’è anche il Real Madrid

Tiago Pinto continua a tenere aperte molte trattative nella sessione invernale del calciomercato per regalare un altro rinforzo.

La Roma per adesso ha piazzato i due colpi che dovevano essere piazzati, quello del centrocampista e quello del terzino destro, ma rimane vigile sul mercato a caccia di un ulteriore rinforzo, il centrocampista centrale, con caratteristiche diverse da Sergio Oliveira.

A José Mourinho serve un giocatore in grado di mettersi davanti alla difesa e fare filtro, cosa che oggi fa Bryan Cristante, coadiuvato da Jordan Veretout. Nell’occorrenza, l’allenatore portoghese ha utilizzato anche Mkhitaryan e Pellegrini, arretrandoli di qualche metro. In rosa rimangono comunque, Edoardo Bove, Ebrima Darboe e Amadou Diawara. Ed è proprio su quest’ultimo che potrebbe essere legato l’arrivo di un altro centrocampista.

Calciomercato Roma, anche il Real Madrid su Kamara

Il guineano è impegnato in Coppa d’Africa con la sua Guinea, che agli ottavi di finale affronterà proprio il Gambia del suo compagno di squadra Darboe. Però la volontà della Roma è quella di cedere l’ex Bologna e Napoli per far entrare un altro giocatore in mezzo al campo. Il nome più caldo è quello che porta a Boubacar Kamara, di proprietà del Marsiglia e in scadenza di contratto a fine stagione.

Secondo quanto riportato dal sito ‘coeurmarseillais.fr’, adesso oltre ai club di Premier League a alla Roma, anche il Real Madrid starebbe pensando al ragazzo classe ’99. Il dubbio rimane sulle alte richieste del giocatore, e da questo punto di vista il club capitolino potrebbe essere un passo indietro rispetto alle altre big europee.