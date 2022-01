Calciomercato Roma, un ex Juve per l’attacco

In casa Roma si continua a lavorare in diverse direzioni con un obiettivo chiaro: rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho.

Neanche il tempo di godersi il passaggio del turno in Coppa Italia che in casa Roma c’è subito da concentrarsi sul prossimo impegno. Domenica i giallorossi saranno di scena allo Stadio Castellani di Empoli, per una sfida tutt’altro che banale. I toscani, guidati dall’ex romanista Aurelio Andreazzoli, hanno dimostrato più volte in questa stagione di saper far male alle big del nostro Campionato. E così dopo aver conquistato gli scalpi di Juventus e Napoli, mercoledì sera sono andati a pochi minuti dall’impresa in Coppa Italia, a San Siro contro l’Inter.

L’ennesima dimostrazione di come l’Empoli sia avversario da non sottovalutare. Anche perché José Mourinho vuole mettere altri tre punti in cassaforte, per continuare a inseguire il terzo posto che vale la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Per lottare in quest’ottica, Mou ha chiesto rinforzi importanti ed è stato accontentato dalla società, capace di portare a Roma due nuovi elementi nel giro di pochi giorni dall’apertura del calciomercato invernale.

A parole, il calciomercato giallorosso dovrebbe essere chiuso. Così ha detto il General Manager Tiago Pinto, confermando quanto aveva anticipato poco prima José Mourinho. Che le cose stiano davvero così, però, non è scontato. Possibile che il club decida di tentare un terzo colpo, magari grazie alla cessione di qualche calciatore che non rientra nei piani del tecnico. Quel che è certo è che la dirigenza ha già iniziato a programmare il futuro, mettendo nel mirino alcuni calciatori che potrebbero diventare obiettivi concreti in estate.

Tra loro, secondo La Repubblica, sarebbe spuntato il nome di Stephy Mavididi, ventitreenne attaccante inglese in forze al Montpellier. L’esterno offensivo è cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal, prima di essere acquistato dalla Juventus. Con i bianconeri Mavididi ha militato nel club Under23, per poi finire in Francia: prima al Digione e poi al Montpellier. Il suo arrivo dev’essere considerato esclusivamente in prospettiva della prossima stagione. Mavididi infatti è extracomunitario e la Roma ha esaurito le slot a disposizione per quest’anno. Un nome che sarà bene tenere d’occhio, visto che in estate anche il reparto offensivo sarà oggetto di un restyling in sede di calciomercato.