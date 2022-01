Calciomercato Roma, ora o mai più | C’è l’accordo con il club

Archiviata la vittoria in Coppa Italia sul Lecce, in casa Roma tornano alla ribalta importanti voci di calciomercato.

La Roma ottiene il pass per i quarti di finale di Coppa Italia e può tornare a concentrarsi sul Campionato. I giallorossi, grazie alla vittoria di ieri sera sul Lecce, troveranno l’Inter sulla propria strada: un incrocio con il proprio passato, per José Mourinho. Ma prima di pensare al turno successivo, per il quale ci sarà da attendere la seconda settimana di febbraio, in casa Roma l’attenzione si concentra sulla sfida di domenica contro l’Empoli.

La trasferta in Toscana è da vincere ad ogni costo. I giallorossi vogliono e devono dare continuità al successo sul Cagliari per continuare a credere nel quarto posto. Un obiettivo complicato, a cui José Mourinho tiene molto. Il tecnico è convinto che la squadra possa tentare di giocarsela, anche grazie ai nuovi arrivi che il calciomercato di gennaio ha portato a Trigoria.

Calciomercato Roma, accordo col club | Ecco cosa manca

Un mercato che fin qui è riuscito ad accontentare le richieste di José Mourinho, ma che potrebbe non essere finito qui. Al di là delle dichiarazioni che sia l’allenatore che Tiago Pinto hanno rilasciato, l’impressione è che in casa giallorossa la voglia di mettere subito a segno un altro colpo sia forte. Ci vorrà ancora qualche giorno e, certamente, l’uscita di qualche esubero. Ma la voglia di regalare a Mourinho un altro giocatore è concreta. E il primo nome sulla lista del General Manager rimane quello di Boubacar Kamara. Il centrocampista francese è sempre più vicino all’addio al Marsiglia. In questo senso le parole di ieri del presidente Longoria non lasciano spazio a grandi dubbi.

“Per Kamara prevarrà la logica, prenderemo la decisione più giusta per tutti“, ha affermato il numero uno dell’Olympique. “Abbiamo parlato molto con il giocatore, c’è rispetto reciproco, faremo la cosa migliore per il club e per lui. Anche se per noi questa non è certamente una situazione piacevole“. E’ bene ricordare che il club francese non potrà operare sul mercato nelle prossime due sessioni per decisione della Fifa. Ciò nonostante Longoria sarà chiamato a versare circa 20 milioni nelle casse della Roma per i riscatti ormai obbligatori di Pau Lopez e Cengiz Under. In queste condizioni “la cosa migliore” per i transalpini è evidentemente cedere subito Kamara per non perderlo a zero in estate. (SEGUE DOPO LA FOTO)

L’accordo tra i due club, sottolinea Il Romanista, è cosa fatta. Restano due tasselli da sistemare: la cessione di Diawara e l’accordo con Kamara. Il giocatore è tentato dalla possibilità di aspettare la fine del contratto e accordarsi a zero a cifre più elevate con qualche club di Premier. Per la Roma, quindi, l’operazione va chiusa subito. In estate raggiungere le proposte che arriveranno da altri Campionati sarà quasi impossibile. Per questo si è mosso anche Mou, che ha cercato di convincere il ragazzo con una telefonata. Presto sapremo se sarà stato abbastanza persuasivo.