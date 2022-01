Calciomercato Roma, Mourinho ha detto sì | Addio immediato

In vista della sfida contro l’Empoli, in casa Roma si fa il punto della situazione tra notizie di campo e di mercato.

Dare continuità alle due vittorie consecutive tra Campionato e Coppa Italia, per continuare a inseguire il quarto posto. La Roma ha ben chiari gli obiettivi di breve periodo, visto che il calendario di Serie A mette i giallorossi di fronte a una serie di sfide da vincere ad ogni costo. Partite che potrebbero essere utili per ridurre il gap rispetto a chi occupa le prime posizioni di classifica e mantenere aperta fino in fondo la corsa per un posto nella prossima Champions League.

José Mourinho è convinto di poter combattere fino all’ultimo. Per questo nei mesi scorsi ha chiesto con insistenza rinforzi in sede di calciomercato. L’allenatore portoghese aveva concordato una strategia precisa con la società, che ha cercato di accontentarlo nel più breve tempo possibile. Gli arrivi, nei primi dieci giorni della sessione invernale, di Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira rappresentano probabilmente il meglio che, alle condizioni attuali, si potesse fare.

Calciomercato Roma, Mou non lo trattiene | Addio immediato?

D’altra parte la rosa giallorossa ha dimostrato, nella prima metà della stagione, limiti importanti su cui era necessario intervenire. Troppa la differenza tra il gruppo di titolari e le riserve chiamati all’occorrenza a sostituirli. A questo si sono aggiunte le tante assenze e, in qualche caso, un rendimento individuale al di sotto delle aspettative. Elementi che hanno complicato la gestione del tecnico e soprattutto hanno portato a una serie di interrogativi sulla permanenza futura di chi ha deluso.

Da questo punto di vista le novità più importanti potrebbero riguardare Jordan Veretout. Il francese è sicuramente la più grossa delusione della stagione giallorossa, che lo ha visto spesso e volentieri sottotono. In alcune occasioni, il centrocampista è apparso un lontano parente del giocatore ammirato fino a qualche mese fa. Una difficoltà oggettiva, confermata in conferenza stampa dallo stesso Mourinho, e che coincide con l’attesa per l’eventuale rinnovo di contratto del francese. Un quadro generale che, secondo La Repubblica, ha convinto l’allenatore del fatto che Veretout non sia più indispensabile. Mou non si opporrà a una sua partenza in estate, ma c’è di più. Di fronte a un’offerta congrua – intorno ai 20 milioni di euro – non si può neppure escludere che il numero 17 faccia le valigie già a gennaio.