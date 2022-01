Calciomercato, il grande ex ha detto no | Salta lo scambio anti Roma

Calciomercato, l’ex ha detto allo scambio che avrebbe chiuso le porte ai giallorossi. Rimane quindi viva la pista per Tiago Pinto

Salta lo scambio. Perché l’ex centrocampista giallorosso ha detto di no al possibile trasferimento in Premier League confermando, al proprio club, di volere rimanere almeno fino alla fine della stagione. Poi si vedrà. Rimane insomma viva la pista per Pinto. Che come sappiamo, qualora riuscisse a piazzare Diawara, potrebbe tentare un terzo colpo di mercato. Anche se in questo caso appare assai difficile. Ma il gm ci proverà.

Ricapitoliamo: il Tottenham di Fabio Paratici ha in uscita il francese Ndombele, ormai messo fuori rosa da Antonio Conte. E l’ex dirigente della Juventus lo avrebbe proposto al Psg in un’operazione che avrebbe dovuto portare il 27enne Paredes alla corte degli Spurs. Ma l’ex centrocampista giallorosso – secondo quanto riportato da Telefoot – avrebbe rifiutato la destinazione. Bloccando così ogni possibile trattativa.

Calciomercato Roma, Ndombele rimane una pista

Insomma, quella che porta a Ndombele rimano una pista viva. Anche se, come spiegato, è lo stipendio del calciatore che praticamente blocca Pinto in questa possibile operazione di mercato. Un ostacolo che al momento appare insormontabile se il Tottenham non decidesse di pagare una buona parte per i prossimi sei mesi. In ogni caso, questo stop improvviso, permette al general manager portoghese di rimanere in corsa. E poi si sa, negli ultimi giorni di mercato, diventa tutto realmente possibile.

Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane, tenendo anche presente che una pista concreta per la Roma in questo momento è quella che porta a Kamara del Marsiglia, che appare assai più percorribile. Ma il mercato è strano, soprattutto quello di gennaio, e potrebbe anche regalare sorprese inaspettate.