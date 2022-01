Calciomercato Roma, affare ancora possibile | Ecco cosa manca

Mentre la Roma si prepara ad affrontare l’Empoli in Campionato, rimangono aperte diverse piste di calciomercato.

La Roma non vuole fermarsi. Dopo le due vittorie consecutive conquistate, non senza fatica, contro Cagliari e Lecce, i giallorossi vogliono trovare continuità. I successi degli ultimi giorni sono stati fondamentali per tornare a muovere la classifica e per superare gli ottavi di finale di Coppa Italia, ora però è fondamentale proseguire su questa strada. Soprattutto in Campionato, competizione nella quale la Roma si trova ad inseguire il gruppetto di squadre in lotta per il quarto posto.

Per questo il match di domani contro l’Empoli è di quelli da non sbagliare per nessuna ragione. José Mourinho è convinto che la squadra possa dire la sua fino in fondo e vuole giocarsi le sue chance per conquistare un posto nella più importante delle competizioni europee. Anche perché la società ha cercato di andare incontro alle richieste di calciomercato avanzate dal tecnico nei mesi scorsi, completando l’acquisto di due importanti nuovi arrivi.

Calciomercato Roma, Sabatini insiste | Trattativa in salita

Gli innesti di Ainsley Maitland-Niles e di Sergio Oliveira rispondono infatti in maniera fedele ai limiti che Mourinho aveva evidenziato nella rosa giallorossa. E se l’inglese sarà fondamentale per avere un’alternativa in più sulle corsie laterali, il mediano ex Porto arriva con tutta la sua esperienza e la sua personalità: elementi indispensabili per far crescere il livello complessivo della squadra. Intanto, però, non è detto che il calciomercato giallorosso sia finito qui. L’idea di regalare al tecnico un terzo giocatore, infatti, rimane centrale nei pensieri del General Manager Tiago Pinto. Per farlo, però, sarà indispensabile riuscire a piazzare sul mercato alcuni degli esuberi rimasti in rosa.

Da questo punto di vista la società spera che qualche novità possa arrivare sul fronte di Federico Fazio. Il centrale è fuori rosa e da giorni è finito nel mirino della Salernitana. Walter Sabatini insiste per portare l’argentino in Campania e, come riporta La Repubblica, ha mosso passi concreti per averlo. Dal canto suo la Roma sarebbe felice di lasciar partire il giocatore. La palla ora passa al difensore, fin qui fermo nel rifiutare ogni proposta. Secondo il quotidiano, però, anche in questo caso i segnali che arrivano non sono incoraggianti e la trattativa sarebbe tutta in salita.