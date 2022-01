Inter-Roma, quarti di finale Coppa Italia | Data, orario e dove vederla

Inter-Roma, a seguire tutte le informazioni relative alla sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

I giallorossi hanno inaugurato il cammino nella competizione con la vittoria maturata ai danni del Lecce, lo scorso giovedì 20 gennaio. Al gol dell’ex Calabresi hanno fatto seguito i timbri di Kumbulla, Abraham e Shomurodov che hanno permesso alla squadra di Mou di proseguire un iter che da troppi anni si arresta anzitempo.

In seguito alla vittoria, non poco sofferta, contro l’Empoli, anche l’Inter ha superato gli ottavi della competizione ed è ora attesa dall’incontro proprio con lo scacchiere guidato da uno dei maggiori emblemi del suo recente passato. Inter e Roma si sfideranno infatti in occasione dei quarti di finale, in gara secca.

Non si tratterà di un ostacolo di facile superamento quello che a breve si frapporrà sul percorso di Cristante e colleghi. In seguito alla vittoria con i leccesi, il tabellone ha infatti messo di fronte loro proprio lo scacchiere nerazzurro, annoverabile sicuramente tra le realtà più importanti del nostro campionato. L’ultimo incontro risale allo scorso 4 dicembre quando i giallorossi si arresero con passivo di 0-3 alla corazzata Inzaghi.

Leggi anche —> Calciomercato Roma, l’ex giocatore di Mourinho è in città

Inter-Roma, quarti di finale Coppa Italia: tutte le informazioni

La vincente affronterà una tra Milan e Lazio, per poi trovare in finale una tra Atalanta, Fiorentina, Juventus o Sassuolo. La strada, insomma, è ripida e lunga. Non manca però a Mou il coraggio del viandante e, come si augurano i tifosi, cercherà di vendicare l’infausto esito su nominato, archiviando qualsivoglia reminiscenza romantica.

La gara è in programma martedì 8 febbraio alle ore 21 e sarà trasmessa da Canale 5. Nei due giorni successivi, allo stesso orario, ci saranno gli incontri tra Milan-Lazio, Atalanta-Fiorentina e Juventus-Sassuolo.