Calciomercato Roma, accordo in Serie A | Addio a titolo definitivo

Calciomercato Roma, l’accordo è stato ormai raggiunto. Addio a titolo definitivo in Serie A. L’ufficialità nelle prossime ore

L’accordo ormai sarebbe stato raggiunto. Un elemento che la Roma aveva girato in prestito in Serie A, passa a titolo definitivo ad un altro club della massima serie. Secondo quanto riportato da Sky Sport ormai non ci sarebbero più dubbi e l’ufficialità dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Il profilo è quello di Riccardo Ciervo, esterno offensivo classe 2022 di proprietà dei giallorossi che nella prima parte di stagione ha giocato con la maglia della Sampdoria di D’Aversa. Dieci presenze in campionato e 2 in Coppa Italia con all’attivo un assist. Ma in generale il suo minutaggio è stato ridotto. E allora la possibilità di andare a giocarsi le proprie possibilità con il Sassuolo, che ieri ha ufficializzato la cessione di Boga all’Atalanta, hanno fatto dire sì al calciatore. Che potrebbe certamente giocare con continuità. Anche perché il Sassuolo, a differenza della Samp, è tranquillo in classifica quindi di spazio per giovani che possono crescere ce ne sarebbe.

Calciomercato Roma, Ciervo al Sassuolo

Insomma, è tutto fatto. Anche se fino ad ora le cifre di questo accordo non sono uscite. Ciervo già la scorsa estate era stato vicino al Sassuolo ma poi la Samp si era mossa con maggiore convinzione e la Roma aveva deciso di darlo in prestito ai liguri. Adesso, anche per via dell’arrivo di Giampaolo che di esterni offensivi – adotta un 4-3-1-2 – non ne ha tanto bisogno, le cose sono cambiate. E il fatto che Dionisi abbia perso un giocatore offensivo come Boga apre comunque spazio al giovane, ormai ex, giallorosso.

Di questa trattativa si era parlato anche ieri. Nella notte l’accelerazione finale.