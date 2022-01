Calciomercato Roma, incontro con l’agente | Nome nuovo per Mourinho

Calciomercato Roma, Pinto a Milano ha incontrato l’agente del calciatore. Nome nuovo per Mourinho, ma trattativa difficile

Sono giorni intensi quelli che sta vivendo il general manager della Roma Tiago Pinto, che da ieri è a Milano per cercare di chiudere alcune trattative che si potrebbero rivelare determinanti per il futuro della stagione giallorossa.

Non si ferma il portoghese che si muove nella direzione che ormai tutti conosciamo: cioè quella che potrebbe portare a un terzo colpo in questa sessione di mercato. Certo, si aspetta il ritorno di Diawara dalla Coppa d’Africa per cercare di piazzare il centrocampista. E domani dovrebbe essere uno dei giorni più importanti, visto che il guinano, dopo l’eliminazione, è atteso a Trigoria. Si capirà cosa voglia fare del proprio futuro. Rimanere a Roma significherebbe non giocare più un minuto.

Calciomercato Roma, Banega nome nuovo per Pinto

Come detto la direzione c’è. E Pinto ieri ha incontrato a Milano Marcelo Simonian, che oltre ad essere il procuratore di Pastore, assiste anche Ever Banega, classe ’88, ex regista di Valencia e Inter che adesso è andato a finire in Arabia Saudita, all’Al-Shabab: non è stato convocato nell’ultima gara di campionato e secondo il Corriere dello Sport vedrebbe di buon occhio un ritorno nel calcio che conta.

Rimane comunque un affare difficile e il motivo è sotto gli occhi di tutti. Il fatto di aver accettato un’offerta dall’Arabia Saudita è legata ovviamente all’ingaggio importante che viene garantito al 34enne. Cifre che la Roma non può e non vuole nemmeno pensare di tirare fuori per un giocatore che alla fine dei conti potrebbe garantire uno, massimo due anni di carriera. Insomma, in poche parole, il nome c’è, nuovo, ma è altrettanto difficile riuscire a portarlo a Roma. Sempre se poi l’incontro è stato incentrato su questo.